Były mistrz świata o występie Polski na mundialu. Na to zwrócił uwagę w grze kadry, pochwalił tego gracza

Włoch przyznał, że oglądał dwa mecze Polaków: ostatni w grupie z Argentyną oraz z Francją w fazie pucharowej. - Przeciwko Argentynie widziałem wystraszony zespół, który od początku wyszedł z założeniem, aby nie przegrać i dowieźć do końca rezultat dający awans - powiedział Giuseppe Dossena na naszych łamach. - Muszę przyznać, że ten awans w pewnym momencie wisiał na włosku, a co gorsza, nie było widać perspektyw na jakikolwiek zryw. Po prostu drużyna chciała przetrwać do końcowego gwizdka. Z Francuzami zagraliście już odważniej. Momentami wasza gra mogła się podobać, była nawet szansa, abyście objęli prowadzenie, jednak geniusz Mbappe wziął górę. Na pewno więcej sobie obiecywałem, szczególnie w kontekście gry do przodu. Uważam, że zespół z Lewandowskim, Milikiem i Zielińskim po prostu stać na więcej. Tymczasem dopiero w ostatnim meczu wyszliście odważniej. Szkoda, bo przeciwko Francuzom pomocnik Napoli pokazał więcej, grę obiema nogami, zwody, balans ciałem. Widać, że umiejętnościami nie odstaje od najlepszych na świecie. Moim zdaniem w przyszłości musicie częściej na niego stawiać - zaznaczył Włoch w rozmowie z naszym portalem.

