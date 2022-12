Cezary Kulesza wyznał prawdę o relacjach z Michniewiczem. Nie owijał w bawełnę, tak to wygląda naprawdę

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Zdecydowanie głośniej niż o sportowym aspekcie mistrzostw świata zrobiło się o pozaboiskowych sprawach reprezentacji Polski. Dzień po porażce z Francją (1:3) zaczęły wychodzić na jaw nowe fakty. Już gorące komentarze Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego po ostatnim gwizdku sędziego wywołały sporo zamieszanie, ale znacznie większa afera dotyczy premii dla Biało-Czerwonych za wyjście z grupy mundialu po 36 latach. Ostatecznie premier Mateusz Morawiecki nie wypłaci kadrze żadnych pieniędzy, ale mleko się wylało i poniosło za sobą dalsze konsekwencje. W przestrzeni publicznej zaczęto mówić o napięciu pomiędzy Cezarym Kuleszą a Czesławem Michniewiczem. Selekcjoner miał poróżnić się z przełożonym m.in. w sprawie zameldowania rodzin piłkarzy w Katarze. Atmosfera wokół reprezentacji mocno zgęstniała, a Kulesza postanowił odnieść się do głośnych spekulacji.

Cezary Kulesza szczerze o relacjach z Michniewiczem. Taka jest prawda

- Ja z trenerem Michniewiczem normalnie rozmawiam, mamy dobre stosunki. Dziś rozmawialiśmy dwa razy. Nie ma między nami złości czy niesnasek. Nie wiem, skąd biorą się różne plotki. Może źle się uśmiechnąłem albo miałem akurat posępną minę i ktoś dorobił do tego całą ideologię? - stwierdził 60-latek w rozmowie ze Sport.pl. Wraz z końcem roku kończy się też umowa PZPN z selekcjonerem, więc w najbliższym czasie musi zostać podjęta decyzja o przyszłości. Szef piłkarskiej centrali nie spieszy się jednak z formalnościami.

- Nie ma daty [spotkania z Michniewiczem - red.], bo dopiero przylecieliśmy z Kataru, jeszcze rozpakowujemy walizki. Nie ma potrzeby szybkiego podejmowania decyzji. Kolejne mecze gramy pod koniec marca. Rozumiem, że media pragną szybkich newsów, ale nie działam pod wpływem emocji - wyjaśnił spokojnie prezes PZPN. - Byłem z zarządem PZPN zakwaterowany w innym hotelu. Nie doszło do żadnego zgrzytu między mną a trenerem w kwestii rodzin piłkarzy. To była wyłączna decyzja trenera - dodał w sprawie domniemanego konfliktu hotelowego. Biało-Czerwoni wrócili już do Polski, ale nie było to powitanie bohaterów:

Polska kadra potrzebuje PILNYCH ZMIAN?

