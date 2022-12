Komu kibicuje Lewandowski? Kapitan reprezentacji Polski wspiera jednego z faworytów mundialu

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

O to, komu będzie kibicował Robert Lewandowski zapytali go dziennikarze hiszpańskiego portalu „Relevo”. - Hiszpanii, bo mam w niej kolegów z Barcelony – bez wahania wskazał Lewy z kim będzie sympatyzował w dalszej fazie mundialu. Drużyna „La furja Roja” jutro w meczu o ćwierćfinał zagra z Marokiem. Lewandowski został zapytany też o mecz 1/8 finału MŚ Polski z Francją. - Z jednej strony możemy być dumni, ponieważ staraliśmy się dać z siebie wszystko, ale z drugiej strony wciąż jesteśmy smutni, że przegraliśmy. Gdybyśmy zdobyli pierwszą bramkę byłoby zupełnie inaczej, ale bramka pod koniec pierwszej połowy zawsze jest czymś trudnym dla drużyny, która ją traci – powiedział kapitan reprezentacji Polski. Czy Lewego zobaczymy na mundialu za cztery lata? - Myślę, że sportowo i fizycznie dałbym radę bez problemu, ale są też inne rzeczy, i będę musiał ocenić i zdecydować, czy będzie dawało mi radość i szczęście – powiedział Lewy, który na boisko powróci w styczniu przyszłego roku. Obowiązuje go kara zwieszenia za czerwoną kartkę w meczu ligowym z Osasuną. Barcelona walczy, żeby kara uległa skróceniu i Polak mógł zagrać w ważnym meczu Atletico Madryt, który ma się odbyć 8 stycznia.

