Kylian Mbappe DZIEWCZYNA: Kim jest Rose Bertram, dziewczyna Mbappe? Zobacz ZDJĘCIA

Kto gra na mundialu? Czy jest dzisiaj mecz o 3. miejsce? 15.12 to w Katarze dzień przerwy!

Kylian Mbappe błyszczy na mundialu w Katarze. Szybki jak wiatr francuski gwiazdor strzelił już pięć goli, a jego ostatnia ofiarą była reprezentacja Polski. Kylian Mbappe jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Ostatnio podpisał nowy kontrakt z PSG i zarabia ponad 90 milionów euro rocznie. A na mundialu w Katarze pokazuje, że warto było przekonać go, żeby został w Paryżu i nie odchodził do Realu Madryt. Czy Kylian Mbappe ma dziewczynę?

Czy Kylian Mbappe ma dziewczynę? Francuski gwiazdor nie obnosi się ze swoim życiem prywatnym. Ostatnio sporo pisało się o jego rzekomym romansie z transpłociową modelką Inesą Rau. Jeżeli coś było, to już nieaktualne. Zdaniem francuskich mediów dziewczyną Kyliana Mbappe jest teraz śliczna modelka Rose Bertram. Piękność ma 27 lat, a 24-letnego Mbappe poznała w Paryżu, gdzie brała udział w pokazie mody. Urodzona w Belgii Rose Bertram ma ciekawe korzenie. Jest ojcem jest Belg, a matka pochodzi z Republiki Zielonego Przylądka. Nowa dziewczyna Kyliana Mbappe dołączyła do agencji modelek w wieku 13 lat i od tego czasu brała udział w reklamach znanych na całym świecie, m.in. takich firm jak L'Oreal czy H&M. Obecnie ma ponad 800 tysięcy obserwujących na Instagramie, a jednym z nich jest... Kylian Mbappe. Co ciekawe, Rose Bertram spotykała się już z innym piłkarzem. Jej partnerem był Grégory Van der Wiel. Z Holendrem piękna Rose ma dwójkę dzieci.