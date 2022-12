Matty Cash: Kylian Mbappe jest na innym poziomie, czułem jak palą mnie nogi!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mecz Anglia - Francja (sobota, godz. 20) to chyba największy hit w 1/4 finału mistrzostw świata w Katarze. Angielskie media żyją już starciem z obrońcami tytułu, zastanawiając się, czy Synowie Albionu zdołają zatrzymać Kyliana Mbappe. Nic zatem dziwnego, że po meczu Polska - Francja (1:3) wypytywali Matty'ego Casha o jego pojedynki z szybkim jak wiatr Francuzem. – On jest niesamowity, po prostu fenomenalny. Pewnie najtrudniejszy rywal, z jakim przyszło mi się zmierzyć – nie krył podziwu Matty Cash w rozmowie z "Daily Mail". – Wcześniej najtrudniej mi było z Raheemem Sterlingiem, kiedy mój Aston Villa grał z Manchesterem City. Sterling jest bardzo szybki, ale Mbappe jest elektryczny, zdecydowanie najszybszy – dodał Cash, który po meczu zdobył koszulkę francuskiego gwiazdora.

Matty Cash dokładnie analizował grę Kyliana Mbappe przed starciem z Francją. – Przed meczem spędziłem popołudnie, oglądając wideo z jego akcjami. Potem gdy ścigaliśmy się już na boisku, czułem jak paliły mnie nogi! Mbappe jest na zupełnie innym poziomie. Gram co tydzień w Premier League, walcząc z topowymi skrzydłowymi, ale on jest zdecydowanie najlepszy. Szybkość, poruszanie się, kończenie akcji... Ma wszystko! Strzelił nam gole w same okienka, jednego w lewe, a drugiego w prawe. Kiedy dostaje piłkę, zatrzymuje się i nagle rusza. Jest najszybszą osobą, jaką kiedykolwiek widziałem! – dodał Cash, który zdradził, że jest w kontakcie z kilkoma piłkarzami reprezentacji Anglii. Dziś Kyliana Mbappe spróbuje zatrzymać Kyle Walker. – Kyle też jest bardzo szybki. To najlepszy prawy obrońca w Anglii i ma znacznie więcej doświadczenia niż ja. Jeśli ktokolwiek ma powstrzymać Mbappe, to właśnie Kyle Walker jest tym człowiekiem – uważa Matty Cash.

