Kylian Mbappe zmywa naczynia, jeździ autobusem, uwielbia fasolkę po bretońsku i... trzyma kciuki za Anglię w meczu z Francją!

Z oryginalnych pomysłów słyną przede wszystkim Anglicy i tym razem również nie zawiedli. Dziennikarze "The Sun" dotarli do kuzyna gwiazdy reprezentacji Francji Kyliana Mbappe, który nazywa się... Kylian Mbappe. 16-latek, który na co dzień mieszka w Leicester, jest synem 46-letniego Steeve'a, który jest z kolei kuzynem ojca piłkarza PSG, Wilfrieda Mbappe. - Mój tata i rodzina wspierają Francję, ale ja jestem za Anglią. Wszyscy moi przyjaciele mają bzika na punkcie Trzech Lwów. Też gram w piłkę i też jestem tak szybki jak Kylian, to chyba rodzinne. Gdyby zadzwonił do mnie Gareth Southgate, to zdradziłbym kilka sposobów na zatrzymanie Kyliana. Jestem do dyspozycji - powiedział 16-latek.

Kylian Mbappe zarabia zmywając naczynia

Reprezentant Francji zarabia 650 tysięcy funtów tygodniowo, z kolei jego kuzyn żyjący w Anglii inkasuje sześć funtów na godzinę za zmywanie naczyń w pubie. Piłkarz PSG jeździ Ferrari 488 Pista za pół miliona funtów, a 16-latek porusza się autobusem i płaci pięć funtów za bilet dobowy. - Jeśli mam być szczery, to choć urodziłem się w Paryżu, to teraz jestem bardziej Anglikiem niż Francuzem. Mówię lepiej po angielsku, uwielbiam też fasolkę po bretońsku. Gdybym miał wybierać, to wolałbym zjeść bułkę z kiełbasą niż croissanta. A co do imienia, to dla przyjaciół jestem Kylianem, bo poznali mnie zanim Mbappe stał się sławny - dodał 16-latek, który także gra w piłkę.

Kylian, czyli mały wojownik

Kuzyn Mbappe reprezentuje barwy Friar Lane & Epworth FC. - Jak rywale widzą mnie w składzie, to myślą, ze to jest jakiś żart. Pierwszy raz zobaczyłem Kyliana w akcji, jak był jeszcze piłkarzem Monaco. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to jest trochę szalone, że nazywam się tak samo jak on. Nigdy się jednak nie spotkaliśmy, ale mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi - zdradził. Ojciec 16-latka i ojciec piłkarza reprezentacji Francji dorastali razem w Kamerunie. - Wybrałem dla niego imię Kylian, bo podoba się mi jego znaczenie - mały wojownik. Nie myślałem wtedy o tym, że kuzyn nazwał syna tak samo - wyjaśnił Steeve, ojciec 16-latka.

i Autor: The Sun 16-letni Kylian Mbappe