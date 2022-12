Kylian Mbappe ZAROBKI Ile zarabia Kylian Mbappe? Francuski gwiazdor PSG to najlepiej zarabiający piłkarz na świecie!

Kylian Mbappe zarabia w PSG ogromne pieniądze. Nowy kontrakt podpisał minionego lata. Francuz chciał odejść do Realu Madryt, który od dawna zabiegał o pozyskanie błyskotliwego gracza, ale w końcu katarscy właściciele klubu z Paryża przekonali Mbappe, żeby został i przedłużył umowę na nowych kosmicznych warunkach. Zdaniem "Le Parisien" piłkarz zarobi w PSG aż 630 milionów euro w ciągu 3 lat, ale jest jeden warunek - musiałby zostać w Paryżu aż do 2025 roku. Poza tym we Francji najlepiej zarabiający płacą bardzo duże podatki. Z tej gigantycznej kwoty 630 mln euro brutto zostałoby Mbappe "tylko" 282 mln euro netto.

Kyliana Mbappe długo romansował z Realem Madryt i wydawało się, że odejście w końcu z PSG do "Królewskich". Ostatecznie giganci ze stolicy Hiszpanii obeszli się smakiem, ale kierownictwo PSG musiało wyłożyć na stół prawdziwą fortunę. "Negocjacje między PSG a klanem Mbappe doprowadziły do ​​bezprecedensowego kontraktu. Kontrakt stulecia, największy, jaki kiedykolwiek podpisano w historii sportu" - donosił dziennik "Le Parisien", ujawnił niewiarygodne kwoty i szczegóły nowej umowy piłkarza.

Kylian Mbappe ZAROBKI Ile zarabia Mbappe w PSG?

Ile zarabia Kylian Mbappe w PSG? Przedstawione przez "Le Parisien" nie zostały potwierdzone przez otoczenie piłkarza i nie są podawane (przynajmniej oficjalnie) przez jego klub. Jednak szczegóły zgadzały się z pewnymi elementami przekazywanymi przed francuską prasę wcześniej. Zarobki Mbappe są stałe i wynoszą 72 mln euro brutto rocznie, ale to tylko podstawa kontraktu. Do tego dochodzą premie, a przede wszystkim gigantyczny bonus za przedłużenie umowy. Zdaniem "Le Parisien" to aż 180 mln euro brutto płatne w trzech ratach. Na tym nie koniec. Mbappe ma również zapisaną w kontrakcie tzw. premię lojalnościową, którą ma otrzymywać co rok jako nagrodę za pozostanie w PSG. Ma to być w kolejnych latach 70, następnie 80 i 90 milionów euro brutto.

Zsumowanie tego wszystkiego daje właśnie 630 mln euro brutto - tyle maksymalnie zarobi Kylian Mbappe do 2025 r., jeżeli nie odejdzie do tego czasu z PSG. Jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Wyprzedził swojego klubowego kolegę Leo Messiego, z którym może spotkać się w niedzielnym finale mistrzostw świata w Katarze. Do zarobków w klubie dochodzą oczywiście ogromne wpływy z kontraktów reklamowych. Mbappe promuje produkty takich firm jak Nike, Hublot, EA Sport, Dior czy Oakley. A to wszystko w wieku niespełna 24 lat.

