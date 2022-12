Leo Messi ma powody do radości. Pochwalił się wyjątkową chwilą, czyste szczęście

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

W grze o mistrzostwo świata zostało już tylko osiem drużyn, a ćwierćfinałowa rywalizacja rozpocznie się w piątek. Właśnie 9 grudnia Argentyna zmierzy się z Holandią w walce o półfinał i wejście do strefy medalowej. Będzie to szóste starcie tych drużyn w finałach mistrzostw świata. Co ciekawe, w ostatnich latach mierzą się co 8 lat. W 1998 r. Holendrzy pokonali Albicelestes 2:1, w 2006 r. zremisowali w grupie 0:0, a osiem lat temu w Brazylii przegrali w półfinale MŚ po rzutach karnych. Wówczas i tak wywalczyli brązowe medale, ale teraz staną przed szansą rewanżu i pogrzebania marzeń Messiego o Pucharze Świata. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki rywalizował z Holandią w dwóch ostatnich starciach i z pewnością będzie chciał nawiązać do sukcesu z 2014 roku. Tym bardziej, że już po meczu 1/8 finału z Australią świętował niebywałe osiągnięcie.

Wyjątkowa chwila w życiu Leo Messiego. Nie każdy może się tym pochwalić

Messi pochwalił się w mediach społecznościowych, że rozegrał już w karierze 1000 meczów! "To już tysiąc meczów, co za szaleństwo... I zawsze z taką samą radością, jaką czułem, grając w pierwszym profesjonalnym meczu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy towarzyszą mi w tej pięknej podróży" - napisał 35-latek pod specjalną grafiką. Najbardziej wyróżniona była jego sylwetka w koszulce reprezentacji, ale nie mogło zabraknąć ujęć z meczów FC Barcelony i Paris Saint-Germain. Legenda pierwszego z wymienionych klubów i obecna gwiazda drugiego uwieczniła jubileusz ważnym golem.

Bramka Messiego na 1:0 z Australią była jego trzecią na tegorocznym mundialu i dziewiątą w karierze. Kapitan poprowadził Argentynę do ćwierćfinału i grał z nią już w finale MŚ w 2014 r., ale trafienie w 1/8 finału było dopiero jego pierwszym golem w fazie pucharowej mistrzostw świata! Argentyńscy kibice mają nadzieję, że otworzył dorobek, który poprawi już przeciwko Holandii. Messi walczy o spełnienie marzeń, a Robert Lewandowski odpoczywa z żoną na rajskich wakacjach:

