Leo Messi przeszedł do historii. Mistrz świata ruszył w pościg za Cristiano Ronaldo

Messi wyprzedził argentyńskie legendy

Leo Messi w spotkaniu z Curacao popisał się hat trickiem. Wszystkie bramki zdobył w pierwszej połowie. Uczynił to w 20. minucie, a kolejne bramki dołożył w 33. i 38. To ważny moment w karierze gwiazdy Paris Saint Germain. W kadrze ma już bowiem w dorobku 102. gole i jest pod tym względem rekordzistą kadry Argentyny. Wyprzedził legendarnego Gabriela Batistutę - 56 trafień i Sergio Aguero - 41.

Najskuteczniejszy na świecie jest Cristiano Ronaldo

Najlepszym strzelcem w historii światowego futbolu na poziomie reprezentacyjnym jest jednak Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 122 gole. Drugie miejsce zajmuje Irańczyk Ali Daei - 109 goli. Podium zamyka właśnie Messi. Czy zołała jeszcze dogonić Ronaldo?

Argentyńczyk wrócił do PSG

We wspomnianym meczu błyszczał Messi, a pozostałe gole strzelili: Nicolas Gonzalez, Enzo Fernandez, Angel Di Maria i Gonzalo Montiel. Podobnie jak w ubiegły czwartek po wygranym 2:0 meczu z Panamą, kibice "Albicelestes" znów mieli okazję nacieszyć się zdobytym przez reprezentację na mundialu w Katarze Pucharem Świata. Messi podniósł go i odśpiewał "Muchachos", hymn reprezentacji. Była to dla Messiego ostatnia chwila upojenia przed powrotem do codziennego życia w Paris Saint-Germain. Bezpośrednio po meczu odleciał prywatnym samolotem z lotniska w Santiago del Estero bezpośrednio do Francji.

