Obwieszona złotem Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z mężem i się zaczęło. Zalała ją fala komentarzy, padły wymowne słowa

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Od dłuższego czasu wszystkie wysiłki Roberta Lewandowskiego były skierowane w stronę jak najlepszego występu reprezentacji Polski na mundialu. W połowie listopada opuścił on rodzinę i udał się na zgrupowanie, a Ania musiała poradzić sobie z rozłąką. Ta była naprawdę trudna, ale była mistrzyni karate postanowiła wspierać ukochanego w Katarze. Lewandowska była obecna na każdym meczu Biało-Czerwonych i z całych sił trzymała kciuki za dobry występ. Ten był najlepszy od 36 lat, ale zakończył się w niedzielę na 1/8 finału. 34-latka z bliska wraz z córkami przeżywała porażkę z Francją i błyskawicznie pocieszyła męża po odpadnięciu z turnieju.

Obwieszona złotem Anna Lewandowska pocieszyła Roberta. Wymowne słowa

Lewandowska postanowiła podsumować ostatnie tygodnie w mediach społecznościowych. Pochwaliła się przy okazji zdjęciem z Robertem, na którym wielką uwagę przykuwa jej złoty łańcuch. Trenerka fitness w białej koszuli idealnie zgrała się z ukochanym, który miał na sobie reprezentacyjną koszulkę polo z godłem na piersi. Widać, że dla obojga kilkutygodniowa rozłąka nie była łatwa i wreszcie będą mogli spędzić razem więcej czasu. "Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Będziemy dalej śledzić kolejne mecze aż do finału, ale najważniejsze, że spędzimy najbliższe dni razem, w rodzinnym gronie. Długo na to czekaliśmy" - napisała Lewandowska w opisie do fotografii. To wywołało jednoznaczną reakcję fanów, którzy życzyli parze zasłużonego odpoczynku.

"Odpocznijcie, spędzajcie czas razem", "Dziękujemy za cudowna dawkę emocji! Odpoczywajcie", "Wszystkiego najlepszego, kochani" - to jedne z wielu komentarzy zachwyconych fanów. Teraz Lewandowski będzie mógł skorzystać z wakacji przed powrotem do gry w FC Barcelona. Kolejny mecz rozegra dopiero w nowym roku! Poniżej zobaczysz, jak piękne partnerki polskich piłkarzy wspierały ukochanych podczas meczu Polska - Francja:

Sonda Lubisz Annę Lewandowską? Tak Nie Nie mam o niej zdania

Lewandowski ZWOLNIŁ Michniewicza? Wymowna odpowiedź po meczu z Francją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak kadra Michniewicza wypadła na tle dawnych sukcesów Polski na mundialach?

W przeszłości Polska strzelała mnóstwo bramek! POSŁUCHAJ!