i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Nie wraca do Polski!

Robert Lewandowski nie wsiądzie do rządowego samolotu, Podjął inną decyzję, nie zobaczymy go na lotnisku w Polsce

Reprezentacja Polski już dziś to jest piątego grudnia 2022 roku, wyląduje w Polsce. Co ciekawe, pasażerem lotu do ojczyzny nie będzie Robert Lewandowski, który podjął zupełnie inną decyzję i zamiast zawitać w ojczyźnie, wybierze wakacje ze swoją rodziną. Co ciekawe, kapitan polskiej kadry nie jest jedynym graczem, który opuścił zgrupowanie kadry szybciej.