Szok, zdobył wicemistrzostwo świata i rozstaje się z kadrą! Niespodziewana decyzja francuskiego piłkarza

Wprawdzie przed kilkunastu dniami Lloris skończył 36 lat, ale nie jest to zbyt wygórowany wiek dla bramkarza, tym bardziej, że Francuz jest w znakomitej formie. Udowodnił to podczas mundialu w Katarze. Świetnie spisuje się w bramce Tottenhamu w Premier Legue. Jednak decyzja bramkarza „Trójkolorowych”, mistrza (2018) i wicemistrza świata (2022) jest nieodwołalna. - Po czternastu latach bronienia w tej koszulce, myślę, że dotarłem do końca swojej drogi. Postanowiłem przerwać swoją karierę w drużynie narodowej – powiedział Lloris dla L’Equipe. Mam poczucie, że dałem z siebie wszystko. Wolę odejść, kiedy jestem na szczycie, niż czekać na spadek, albo moment, gdy konkurencja będzie zbyt duża - dodał. Lloris zaliczył bardzo udany mundial w Katarze, podczas którego opuścił tylko mecz z Tunezją, w którym podopieczni Didiera Deschampsa zagrali w rezerwowym składzie. W reprezentacji debiutował w 2008 roku i rozegrał w niej 145 meczów. Do sukcesów w mistrzostwach świata dorzucił też wicemistrzostwo Europy w 2016 roku. Lloris nie zamierza kończyć kariery, bo z Tottenhamem wiąże go kontrakt do czerwca 2024 roku. Występuje w nim od 2012 roku, co też jest swoistym rekordem. Z „Kogutami” w sezonie 2018/19 był finalistą Ligi Mistrzów.

