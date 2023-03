Wielki konflikt w reprezentacji. Selekcjoner nazwany kłamcą przez gwiazdę. Zrobiło się gorąco

Kilka piłkarskich gwiazd nie mogło pojawić się na mistrzostwach świata w Katarze, a powodem tego były kontuzje. Już podczas zgrupowania przed turniejem urazu nabawił się Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt wrócił do stolicy Hiszpanii, gdzie podjął leczenie i przed finałem mistrzostw pojawiły się plotki, że być może uzupełni skład Francuzów. Tak się jednak nie stało, a po mundialu napastnik zakończył reprezentacyjną karierę.

Wielki konflikt w kadrze. Padły bardzo ostre słowa i zarzuty

Kulisy całej sprawy odsłonił Didier Deschamps w wywiadzie dla "Le Parisien". - Kiedy Karim doznał kontuzji, nasz lekarz zabrał go na rezonans magnetyczny. Karim wysłał wyniki do swojego lekarza w Madrycie, aby poznać jego opinię. Wrócił do hotelu po północy, był w pokoju z naszym lekarzem. Wtedy zobaczyłem wyniki rezonansu. W najlepszym przypadku mógłby wrócić do treningów po 10 grudnia. Karim był zdenerwowany, te mistrzostwa świata były dla niego bardzo ważne - wyjawił selekcjoner wicemistrzów świata.

- Powiedział mi, że czuł się, jakby nie żył. Rozmawialiśmy 20 minut. Mówiłem mu, że nie ma pośpiechu. Ale on sam powiedział, że nie byłby gotowy do gry. Rano zauważyłem, że go nie ma. To jego decyzja, chociaż o niej nie powiedział, zrozumiałem i uszanowałem - dodał Deschamps. Trener potwierdził również, że rozmawiał z piłkarzem po decyzji o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Z wersją Deschampsa nie zgadza się sam Benzema, który odpowiedział na wywiad szkoleniowca w mediach społecznościowych. "Jak śmie, co za bezczelność!" "Kłamca. Jesteś kłamcą" - takie wpisy pojawiły się na InstaStories Benzemy.

Konflikt Benzema-Deschamps trwa. Na udzielony ostatnio przez DD wywiad, gdzie mówi między innymi, że wylot Karima z Kataru przez kontuzje to była tylko decyzja samego zawodnika, Benzema reaguje:"Co za bezczelność🤡" oraz "Święty Didier🤡" z video jak gość mówi "Jesteś kłamcą" pic.twitter.com/xkmg37S0YL— Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) March 10, 2023