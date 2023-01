i Autor: Instagram/georginagio Georgina Rodriguez

Musi uważać

Życie Georginy Rodriguez zmieni się nie do poznania? Partnerka Ronaldo może wpaść w tarapaty, wystarczy jeden błąd

Tomasz Piechna 15:49

Cristiano Ronaldo niedawno rozpoczął kolejny etap swojej kariery. O jego przejściu do zespołu z Arabii Saudyjskiej mówił cały świat, a głównym tematem było niebotyczne zarobki, jakie zagwarantowali mu włodarze Al-Nassr. Portugalczyk wraz z rodziną przeprowadził się już na Bliski Wschód, co oznacza, że jego najbliżsi będą musieli dostosować się do obowiązującego tam prawa. Zwłaszcza Georgina Rodriguez będzie musiała uważać na pewne tradycje i ograniczenia.