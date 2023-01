Cristiano Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej jak prawdziwy król! Kosztuje go to fortunę, co za luksusy

Przenosiny Cristiano Ronaldo do Al-Nassr to najgłośniejszy piłkarski temat ostatnich tygodni. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki trafił do egzotycznej ligi, gdzie za rok gry ma zarobić nawet 200 milionów euro! Portugalczyk podpisał 2,5-letni kontrakt, który sprawił, że stał się najlepiej zarabiającym sportowcem świata. Arabia Saudyjska słynie ze swojego przepychu i bogactwa, którym skusiła wybitnego piłkarza. Ten od pierwszych dni poczuł się w nowym kraju niczym król, a wszystko za sprawą hotelu Four Seasons w Rijadzie. To właśnie tam Ronaldo postanowił zamieszkać po przylocie na Bliski Wschód, będąc w trakcie poszukiwania nowego domu. Jednak już w tym hotelu ma iście królewskie warunki.

Cristiano Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej jak prawdziwy król! Płaci za to FORTUNĘ

37-latek wynajął królewski apartament w hotelu Four Seasons w Kingdom Tower. Jest to jeden z najwyższych budynków w całej Arabii Saudyjskiej, a apartament Portugalczyka rozciąga się na dwóch piętrach 99-piętrowego wieżowca. Jednak to nie wszystko, ponieważ według "Daily Mail" Ronaldo zamieszkał w tym obiekcie z rodziną i całą ekipą, do której należy m.in. ochrona i przyjaciele. Łącznie zarezerwowano dla niego aż 17 pokoi! Były gwiazdor Manchesteru United ma mieszkać w hotelu z najbliższymi przez miesiąc, a ten luksusowy pobyt będzie kosztował go ok. 250 tysięcy funtów (ponad 1,3 mln złotych)!

Po tym czasie Ronaldo ma już zamieszkać w nowym domu, ale na razie będzie korzystał z luksusów jednego z najlepszych apartamentów w Rijadzie. "Daily Mail" twierdzi, że "CR7" nie zastanawiał się długo nad przeprowadzką, a w hotelu będzie cieszył się świetnym widokiem na stolicę w prawdziwych luksusach. W poniższej galerii zobaczysz, jak Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej:

