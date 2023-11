Anna Lewandowska wiła się przed kamerą z głębokim dekoltem. Odsłoniła naprawdę dużo, aż robi się gorąco

Hiszpanie tłumaczą to, co zrobił Lewandowski wobec Xaviego. Znaleźli powód zachowania Polaka

Anna Lewandowska od kilkunastu lat jest największym wsparciem Roberta Lewandowskiego. We wtorek trzymała za męża kciuki w starciu Ligi Mistrzów, jednak Szachtar Donieck sensacyjnie pokonał 1:0 grającą na wyjeździe FC Barcelonę. Dla "Lewego" był to trzeci mecz po powrocie po kontuzji, w którym nie strzelił gola i nie pomógł drużynie. Kibice zaczynają się coraz bardziej frustrować, co musi odbijać się na nastroju polskiego napastnika. Powrót do domu z pewnością nie był wesoły, ale na miejscu czekała na niego ukochana żona i ich dwie córki. 35-latka pokazała zresztą w mediach społecznościowych, jak dopingowała męża przed telewizorem z jedną z nich. A wcześniej udostępniła nagranie, na którym odsłoniła naprawdę głęboki dekolt.

Głęboki dekolt Anny Lewandowskiej

Lewandowska od dłuższego czasu jest czołową polską influencerką. To pomaga jej rozwijać własny biznes, który w dużej mierze opiera się na działalności w social mediach. Dlatego była mistrzyni karate niemal codziennie kontaktuje się z fanami za pomocą m.in. Instagrama. Jej profil w tym serwisie śledzi ponad 5,6 miliona użytkowników! Wszyscy oni mogli się dowiedzieć o najnowszej linii kosmetyków wyprodukowanych przez Lewandowską, która promowała je specjalnym nagraniem.

Lewandowska wiła się przed kamerą i odsłoniła naprawdę dużo

Krótki filmik pojawił się zarówno w formie postu, jak i jako Instastory. Lewandowska wiła się przed przednią kamerą telefonu w szarawym topie z bardzo głębokim dekoltem. Twarz 35-latki rozświetlały promienie słoneczne, a wielu Polaków mogło zazdrościć takiej pogody na początku listopada! Poniżej zobaczysz, jak zjawiskowo prezentowała się żona "Lewego" w akcji promującej jej kosmetyki.