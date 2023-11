Szachtar - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. Lewandowski szuka przełamania, Barca gra o awans [WYNIK LIVE]

i Autor: AP PHOTO Szachtar - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Szachtar Donieck - FC Barcelona WYNIK LIVE ONLINE mecz Szachtar - Barcelona na żywo w Internecie

"Lewy" z golem?

Szachtar - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Szachtar Donieck - FC Barcelona WYNIK LIVE ONLINE mecz Szachtar - Barcelona na żywo w Internecie. Już dziś (7 listopada) FC Barcelona z Robertem Lewandowskim rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Dla Polaka może to być powrót do tych rozgrywek po ponad miesiącu przerwy. Czy "Lewy" wróci do strzelania po kontuzji właśnie z Szachtarem Donieck? Odpowiedź na to pytanie poznamy od godziny 18:45. Liga Mistrzów: Szachtar - Barcelona WYNIK NA ŻYWO w Internecie