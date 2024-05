Co za początek meczu! KANONADA w Gironie! Szybkie dwa gole, Dovbyk ucieka Lewemu! [WIDEO]

Artem Dovbyk ucieka Robertowi Lewandowskiemu! Girona - Barcelona na razie 1:1

Mecz Girona – Barcelona przedstawiany był przez media jako starcie Roberta Lewandowskiego z Artemem Dovbykiem. Nieprzypadkowo. Obaj strzelają gola za golem, ale lepszy był przed tym starciem Ukrainiec. Miał na koncie 19 goli w LaLiga, przy 16 Roberta Lewandowskiego. Liczyliśmy na to, że Lewandowski od razu rzuci się do odrabiania strat w bezpośrednim starciu z Dovbykiem, ale w strzelaniu na razie wyręcza go Andreas Christensen, który już w 3. minucie spotkania strzelił gola na 1:0.

To jednak nie koniec strzelania! Chwilę po wznowieniu gry akcja przeniosła się na połowę Barcelony, a w zasadzie w jej pole karne. Tam zimną krew zachował Dovbyk, który przytomnie wykorzystał podanie od Martina. Po zaledwie 4. minutach mieliśmy już remis 1:1! A Dovbyk niestety ucieka Lewandowskiemu, teraz ma już na koncie 20 trafień, przy 16 golach Lewandowskiego.

