Nieprawdopodobne, czego może dokonać dziś Lewandowski! Starczą mu tylko dwa gole z Gironą, przebije legendę!

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy, ale do tego wyniku jeszcze mu trochę brakuję. „Jestem pewny, że to zrobi. Życzę mu tego” [ROZMOWA SE]

Robert Lewandowski może dziś dokonać wielkiej sztuki. Napastnik reprezentacji Polski rozegra mecz przeciwko Gironie i będzie to dla niego nie tylko szansa na to, aby zdobyć kolejne bramki i zbliżyć się do tytułu króla strzelców hiszpańskiej Ekstraklasy, ale na to, aby przebić klubową legendę. Okazuje się bowiem, że Polakowi brakuje ledwie dwóch trafień, aby być lepszym od klubowej legendy. To by było niesamowite osiągnięcie!

Robert Lewandowski stanie przed wielką szansą. Może pobić klubową legendę!

W trakcie niespełna dwóch lat w Barcelonie Polak zdobył 56 bramek, notując 17 asyst w rozgrywkach dla klubu. To już i tak więcej niż słynni Ronaldo i David Villa. Teraz napastnik "Biało-Czerwonych" może sięgnąć po dorobek strzelecki innej, klubowej legendy, a mianowicie Andreasa Iniesty. Kultowy pomocnik "Dumy Katalonii" przez lata występów na Camp Nou ustrzelił 57 bramek. Byłemu snajperowi Bayernu brakuje więc dwóch trafień, aby okazać się lepszym!

Nawet jeśli dziś Lewandowski nie ustrzeli Girony, to może mówić o wielkim osiągnięciu. Jest 45-tym strzelcem w historii klubu. Liderem zestawienia, którego raczej dogonić się po prostu nie da jest Leo Messi. Argentyński mistrz świata grający obecnie w Interze Miami w trakcie swoich występów w Barcelonie strzelił 672 bramki, dorzucając do tego 303 asysty.