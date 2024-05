Strzelił w swoim stylu! Robert Lewandowski z golem w meczu z Gironą! Pewne trafienie Polaka [WIDEO]

Co za początek meczu! KANONADA w Gironie! Szybkie dwa gole, Dovbyk ucieka Lewemu! [WIDEO]

Girona - Barcelona, do przerwy 1:2. Gol Lewandowskiego!

Robert Lewandowski jest etatowym wykonawcą rzutów karnych w Barcelonie. Nic dziwnego, z 11 metrów Polak myli się niezwykle rzadko i trenerzy nie mają żadnych powodów, by odbierać mu wykonywanie stałych fragmentów gry. Nie inaczej było w sobotnim meczu z Gironą. Już w doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla Dumy Katalonii, do którego podszedł Lewandowski. Polak podbiegł do piłki w swoim stylu, zwalniając i robiąc fikuśny zwód.

To kompletnie zmyliło bramkarza Girony Paulo Gazzanigę, który nie był w stanie obronić. To 17. trafienie Polaka w tym sezonie LaLiga, dzięki czemu dogonił m.in. Jude’a Bellinghama. Prowadzi Artem Dovbyk z Girony właśnie, który już w 4. minucie dzisiejszego meczu trafił do siatki po raz 20 w tym sezonie.

Przed nami jeszcze 45 minut meczu, liczymy na kolejne gole naszego asa!

