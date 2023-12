Grzegorz Krychowiak w Barcelonie? Sensacyjne doniesienia mediów, dojdzie do transferu?

FC Barcelona - Almeria 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Barcelona:

Almeria:

Sonda Czy Robert Lewandowski już zimą 2024 roku odejdzie z Barcelony? Tak Nie

Na żywo FC Barcelona - Almeria Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu 18. kolejki LaLiga FC Barcelona - Almeria! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Barcelona - Almeria RELACJA NA ŻYWO FC Barcelona - Almeria za darmo w internecie mecz Barcelona - Almeria WYNIK na żywo, SKŁADY

Kibice Barcelony mają nadzieję, że ich idole zakończą ligowe zmagania w kalendarzowym roku 2023 wygraną i w spotkaniu 18. kolejki LaLiga FC Barcelona - Almeria sytuacja ku temu jest po prostu wybitna. Nawet będąca wyraźnie pod formą ekipa prowadzona przez trenera Xaviego jest murowanym faworytem do wygrania meczu z ostatnią w ligowej tabeli drużyną, która nie była w stanie dotychczas wygrać jeszcze ani jednego meczu. Almeria bowiem po 17. meczach ma na swoim koncie 5 punktów po pięciu remisach i aż 12 porażkach. Dla Barcelony, która w trzech ostatnich meczach musiała uznać wyższość Girony, Antwerpii oraz podzieliła się punktami z Valencią jest to idealny moment na przełamanie i zamknięcie roku 2023 wygraną. Czy to się jednak uda? Przekonamy się podczas meczu FC Barcelona - Girona! Zapraszamy na relację na żywo!