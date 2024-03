Barcelona – Mallorca relacja NA ŻYWO FC Barcelona – Mallorca dzisiaj 8.03 WYNIK Live Mecz Barcelony dzisiaj NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

FC Barcelona - RCD Mallorca -:- (-:-)

FC Barcelona – Mallorca

Poprzednia kolejka była niezbyt łaskawa dla czołówki LaLigi. Tylko jedna z aż 9(!) pierwszych drużyn wygrała swój mecz i było to 4. w tabeli Atletico. Oznacza to, że trzech punktów nie zdobył nikt ze ścisłej czołówki – Real i Barcelona zremisowały swoje mecze, a kolejne starcie przegrała Girona. Z pewnością Robert Lewandowski i jego koledzy mogli sobie pluć w brodę, bowiem nie wykorzystali okazji do wyprzedzenia Girony i zmniejszenia straty do Realu Madryt do tylko 6 punktów. Teraz mogą jednak wywrzeć presję na Realu Madryt, wygrywając swoje spotkanie i w spokoju czekać na rozwój sytuacji w tej kolejce.

Mallorca to zespół z dolnej części tabeli – zajmuje dopiero 15. miejsce choć ma dość sporą, 8-punktową przewagę nad pierwszym miejscem spadkowym. Barcelona musi się mieć jednak na baczności, bowiem w rundzie jesiennej Mallorca zdołała wywalczyć remis w starciu z Barceloną – starcie na terenie Mallorki zakończyło się wynikiem 2:2.