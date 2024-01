Barcelona - Osasuna RELACJA NA ŻYWO. La Liga FC Barcelona - Osasuna WYNIK LIVE mecz Barcelona - Osasuna na żywo w Internecie dzisiaj 31.01

to mu się nie spodobało

FC Barcelona wpadła w ostatnich tygodniach w ogromny dołek. Jej gra jest szeroko krytykowana, a wyniki są rozczarowujące. Tylko w ostatnim tygodniu "Blaugrana" odpadła z Pucharu Króla po ćwierćfinałowej porażce z Athletikiem Bilbao, a następnie przegrała przed własną publicznością w szalonym ligowym meczu z Villarreal (3:5). Ta porażka przelała czarę goryczy i zmusiła Xaviego do poważnej decyzji. Coraz mocniej krytykowany trener Barcelony oficjalnie ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu. Ta wiadomość wstrząsnęła szatnią, a zwłaszcza Robertem Lewandowskim. Polski napastnik w tym sezonie rozczarowuje i odbiera decyzję szkoleniowca jako osobistą porażkę. Być może dlatego postanowił nawet zorganizować drużynowe spotkanie we własnym domu przed meczem z Osasuną. Już dziś okaże się, czy Barcelona wróci na właściwe tory. Początek meczu La Liga - FC Barcelona vs Osasuna o 19:00.