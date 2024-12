Trener Lewandowskiego wyrzucony za to z boiska! Nie wytrzymał ciśnienia w meczu Betis - Barcelona

Do sieci trafiły zaskakujące zdjęcia z Lewandowskim! Ogromne poruszenie. Fotki z plaży narobiły rabanu

Piłkarze Barcelony schodzili z niezłych humorach na przerwę po tym, jak kilka minut wcześniej Robert Lewandowski wyprowadził Barcelonę na prowadzenie w meczu z Betisem. Dobre nastroje szybko jednak wyparowały po sytuacji z okolic 70. minuty. Vitor Roque był faulowany w polu karnym przez Frenkiego de Jonga, który pojawił się na murawie chwilę wcześniej. Arbiter początkowo puścił grę, jednak momentalnie postanowił się przyjrzeć temu za pośrednictwem VAR-u.

Po analizie sędzia postanowił przyznać Betisowi rzut karny, co wywołało wściekłość u Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra, wchodząc w zażartą dyskusję. To nie skończyło się jednak dla niego dobrze. Sędzia postanowił pokazać Niemcowi czerwoną kartkę i usunąć go z boiska.

W odpowiedzi, Hansi Flick początkowo tylko szyderczo się uśmiechnął, będąc uspokajanym przez kolejne osoby. Chwilę później uśmiech zniknął mu z twarzy, a Niemiec udał się do tunelu opuszczając ławkę trenerską. Kamery błyskawicznie złapały Flicka, który resztę meczu oglądał z trybun. Na jego twarzy malowała się przede wszystkim złość.

Image: Hansi Flick protesting and getting a red card. pic.twitter.com/xWXkPH6BaW— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 7, 2024