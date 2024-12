Internauci rozjechali Wojciecha Szczęsnego za jego zachowanie. Kompletny brak klasy, nie mogli mu tego puścić płazem

Jerzy Dudek wprost o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. Nie jest to optymistyczna wizja, ale widzi światełko w tunelu

Wojciech Szczęsny 2 października podpisał kontrakt z Barceloną, ale miesiące mijają i Polak wciąż nie zadebiutował w barwach nowego klubu. Przed „El Clasico” zapewniał, że ta sytuacja mu nie przeszkadza i rozumie Hansiego Flicka, że nie zmienia nic w obsadzie bramki, ponieważ zespół oraz sam Inaki Pena radzili sobie bardzo dobrze. W ostatnich tygodniach FC Barcelona ma jednak duże problemy z wygrywaniem i nie da się nie zauważyć kryzysu, w jaki wpadł zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca – w ostatnich pięciu meczach w lidze „Duma Katalonii” wygrała tylko jedno spotkanie, dwa zremisowała i dwa przegrała. Przed tą serią w 12 meczach w lidze Barcelona wygrała 11 spotkań i przegrała tylko jedno. Nie brakuje głosów, że współodpowiedzialnym za słabą postawę jest Inaki Pena, który już nie jest tak pewny w bramce, jak tuż po kontuzji ter Stegena. Fani domagają się zmiany, ale ostatnim zachowaniem Wojciech Szczęsny na pewno nie przysporzył sobie fanów.

Do sieci trafiło nagranie z rozgrzewki przed meczem z Realem Betis. Raphinha trenował oddawanie strzałów, które bronił Szczęsny. Jeden z chłopców od podawania piłek chciał już je zebrać, bo czas rozgrzewki się skończył, ale Brazylijczyk nie pozwolił mu na to, więc chłopak podszedł porozmawiać na ten temat z jednym z członków sztabu Barcy. Po chwili, gdy już zaczął zbierać piłki, Szczęsny wziął jedną z nich i dwa razy wyciągał rękę, jakby chciał oddać futbolówkę, ale po chwili ją zabierał. Na koniec rzucił piłkę za siebie nie patrząc na chłopca. Cała sytuacja, co widać na nagraniu, rozbawiła piłkarzy Barcelony, ale nie spodobała się kibicom.

Fani w komentarzach pod nagraniem nie mieli litości dla Polaka. – „Teraz wiem, czemu Juventus wyrzucił tego palacza”, „Gracz bez moralności”, „Zespół na niskim poziomie i piłkarze na niskim poziomie”, „To k***a żenujące z jego strony. Mam nadzieję, że zostanie ukarany”, „Ohydne zachowanie” – czytamy w komentarzach pod nagraniem. Mamy nadzieję, że Polak zreflektuje się, że takie zachowania nie przystoją i oszczędzi sobie wystawiania się na kolejne ataki kibiców, głupimi – mówiąc szczerze – żartami.

