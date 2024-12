Leo Messi zapowiada swój powrót do Barcelony! "Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!"

O tym, że temat ów w szatni Blaugrany wzięty został na tapet jeszcze przed meczem w Sewilli, informował m.in. portal „El Nacional”. Trener Hansi Flick na razie konsekwentnie stawia na Penę, ale – według doniesień dziennikarzy – presja na niego jest coraz mocniejsza. „Jest paru piłkarzy uważających, że Inaki nie powinien być podstawowym zawodnikiem” – można przeczytać we wspomnianym serwisie. Wcześniej podobne zdanie wyrażało także wielu kibiców w mediach społecznościowych i internetowych komentarzach.

W spotkaniu z Betisem Inaki Pena mógł zaimponować interwencją już w pierwszych minutach, po strzale Abde Ezzalzouliego, a po przerwie – po uderzeniu Chimy’ego Avili. Bronił nieźle, niezłe też zebrał oceny, choć najpewniej oczekiwano od niego lepszej reakcji na wspomniane na wstępie uderzenie Diao.

𝐒𝐂𝐄𝐍𝐘 𝐍𝐀 𝐁𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍! 🤯😳Real Betis wyrównuje w doliczonym czasie gry po bramce Assane Diao! ⌛️FC Barcelona znów traci punkty w lidze! 😱 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/j5DK1UQ6Go— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 7, 2024

- To bolesne stracić gola w samej końcówce, choć prawdą jest, że w drugiej połowie mocno cierpieliśmy, gdy Betis zapędził nas do narożnika – cytuje jego pomeczowe słowa kataloński „Sport”. - Teraz trzeba skupić się na kolejnym ważnym meczu, który czeka nas w środę – dodawał Pena, mając na myśli starcie z Borussią Dortmund w Champions League.

Decyzja o obsadzie pozycji między słupkami w tym meczu oczywiście należeć będzie wyłącznie do Flicka. Niemiec zdaje się jednak tracić chwilami spokój, prezentowany od początku sezonu. W Sewilli, po decyzji arbitra o rzucie karnym „z monitora VAR” protestował tak gorąco, że został wyrzucony na trybuny.

Teraz – jeśli doniesienia „El Nacional” mają w sobie krztynę prawdy – zmierzyć się musi z tematem „buntu” w temacie szansy bramkarza. Choć bowiem trudno wytykać Peni jakieś konkretne pomyłki, nie sposób nie zauważyć, że ostatni mecz ligowy bez przepuszczonego strzału zagrał on sześć tygodni temu. Może więc Flick dojdzie do wniosku, że to jednak Szczęsny będzie dla Barcy bardziej… szczęsnym golkiperem?