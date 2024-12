Niemcy przypomnieli sobie o Lewandowskim i wywlekli te informacje na światło dzienne! Nie przejdzie to bez echa

Wściekłość bierze, co zrobili Lewandowskiemu! Po wielkim wyczynie w Lidze Mistrzów takie coś... Wstyd

To, co dzieje się obecnie w ekipie Barcelony interesuje w pierwszej kolejności kibiców oraz rywali ekipy prowadzonej przez trenera Hansiego Flicka. W ostatnich meczach maszyna sterowana przez niemieckiego szkoleniowca załapała jednak zadyszkę, ku uciesze przeciwników z ligi hiszpańskiej i Ligi Mistrzów. Jedynie Robert Lewandowski wywołuje, na pierwszy rzut oka, większość pozytywnych reakcji, strzelając kolejne bramki.

Dyspozycja Polaka nie umknęła oczywiście również niemieckim mediom, które postanowiły skupić się na sytuacji Barcelony przed meczem Ligi Mistrzów z BVB. Dokopali się oni do informacji o tym, że Lewy wyrównał rekord Leo Messiego z sezonu 2018/2019, kiedy to legendarny Argentyńczyk strzelił 16 bramek w 16 meczach. Po spotkaniu z Betisem, Polak stał się drugim takim zawodnikiem.

Niemcy przypomnieli sobie o Lewandowskim i wyciągnęli te informacje

- Jego po prostu nie da się zatrzymać. LewanGOALski znów uderza - rozpływa się nad Lewandowskim "Sport Bild".

Niemiecka prasa od razu jednak zaznacza, że o ile statystyki Polaka wyglądają fenomenalnie, to obecnie ekipa prowadzona przez Flicka zmaga się z olbrzymim kryzysem. W ostatnich 6. meczach we wszystkich rozgrywkach, FC Barcelona wygrała dwa razy, również dwa razy zremisowała i zaliczyła dwie porażki. Remisy z Betisem i Celtą to z kolei spotkania, w których ekipa z Katalonii prowadziła jeszcze w ostatnich minutach i dała sobie wyszarpać zwycięstwo.

Nawet Niemcy nie pojmują, co dzieje się w sprawie Szczęsnego

Dziennikarze nie zapomnieli również o Wojciechu Szczęsnym i przypomnieli, że nawet kibice klubu domagali się niedawno zmiany między słupkami. Przed meczem z BVB, "Bild" zaznaczył jednak, że nawet w obliczu kolejnej straty punktów, Flick z pewnością nie postawi na Szczęsnego.

Pomimo słabszej dyspozycji Barcelony, Borussia musi się mieć na baczności. Ekipa Hansiego Flicka zawsze jest niezwykle groźna, a do tego BVB nigdy nie udało się wygrać z ekipą ze stolicy Katalonii. W historii obie drużyny mierzyły się ze sobą czterokrotnie - dwa razy wygrywała Barcelona i dwa razy był remis. Ostatnie spotkanie, w listopadzie 2019 roku zakończyło się zwycięstwem 3:1.