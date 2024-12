Gwiazdor futbolu zażartował z penisa Cristiano Ronaldo! Jest reakcja Portugalczyka!

- Był niesamowicie samolubny. Jeśli wygraliśmy 6:0, a on nie strzelił gola, nie był zadowolony. Jednak gdy przegraliśmy, a on strzelił dwa gole, był szczęśliwy. Dla niego liczyło się tylko to, czy strzelił bramkę. Ruud van Nistelrooy był taki sam. Mieliśmy z nim wiele rozmów i było to bardzo interesujące, ponieważ ciągle powtarzał: „Potrzebuję swoich goli!” - wspomina Rafael van der Vaart.