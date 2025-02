FC Barcelona poznała rywala w półfinale Pucharu Króla! Nie uniknęli trudnego rywala

Barcelona zagra przeciwko Atletico w półfinale Pucharu Króla. Będzie rewanż za ligową porażkę?

FC Barcelona póki radzi sobie w tym sezonie całkiem dobrze. Co prawda z powodu kilku tygodni kryzysu straciła prowadzenie w lidze hiszpańskiej, ale obecnie jej strata do prowadzącego Realu to tylko dwa punkty. W Superpucharze Króla „Duma Katalonii” ograła „Królewskich”, do tego dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów – awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a w Pucharze Króla awansowała na etap półfinału. W najlepszej czwórce tych rozgrywek znalazły się też Atletico Madryt, Real Madryt oraz Real Sociedad. Nie ma wątpliwości, że to właśnie z tą ostatnią z drużyn najchętniej zagrałaby pozostała trójka, będąca obecnie najlepszymi zespołami z Hiszpanii. Najwięcej szczęścia w losowaniu miał jednak Real Madryt, który zagra ze swoim imiennikiem z Sociedad. To zaś oznacza, że FC Barcelona zmierzy się z Atletico.

Z samego rana gruchnęła przełomowa informacja o Robercie Lewandowskim! Barcelona nie chciała czekać, zareagowali zdecydowanie

W ostatnim czasie Barcelona świetnie radzi sobie z drużynami z Madrytu. Statystyki to popsuło jedynie ostatnie spotkanie Barcelony i Ateltico w lidze hiszpańskiej, wygrane przez podopiecznych Diego Simeone 2:1. Wcześniej jednak „Duma Katalonii” pokonała ten zespół aż w pięciu meczach z rzędu. Podopieczni Hansiego Flicka z pewnością są żądni rewanżu za porażkę w LaLiga i zrobią wszystko, by awansować do finału Pucharu Króla. Pierwsze starcie „Blaugrany” z Atletico w półfinale Pucharu Króla zostanie rozegrane za dwa tygodnie, 26 lutego, w Barcelonie. Rewanż dopiero 2 kwietnia w Madrycie.

Świat grzmi o oburzającym zachowaniu gwiazdy FC Barcelony! Po tym nagraniu aż huczy