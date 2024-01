i Autor: East News Robert Lewandowski

LaLiga

FC Barcelona - Villarreal RELACJA NA ŻYWO. Barcelona - Villarreal WYNIK LIVE. Lewandowski gra z Villarreal NA ŻYWO

MSK 16:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeśli FC Barcelona chce jeszcze marzyć o włączeniu się do walki o mistrzostwo Hiszpanii, to musi wygrać z Villarrealem. Zazwyczaj starcia z Żółtą Łodzią Podwodną to hit całej LaLiga, ale w tym sezonie goście z Villarreal spisują się bardzo słabo. Wygrali tylko pięć ligowych spotkań. Robert Lewandowski, po ostatnich niepowodzeniach w Superpucharze i Pucharze Hiszpanii, będzie chciał poprowadzić Blaugranę do pierwszej domowej wygranej w lidze w tym roku. ZAPRASZAMY DO RELACJI NA ŻYWO. Start o godz. 18:30.