Gwiazdor Barcelony wściekły na Lewandowskiego! Media to zobaczyły, nie mógł ukryć wściekłości!

Robert Lewandowski zaliczył jeden z najlepszych występów w Barcelonie. Zawodnik reprezentacji Polski ustrzelił hattricka z Valencią i wrócił do walki o tytuł króla strzelców hiszpańskiej LaLigi. Co ciekawe, dobra postawa piłkarza "Biało-Czerwonych" nie spodobała się jednemu z kolegów "Lewego", który zszedł z boiska widocznie obrażony. Jeden z hiszpańskich dziennikarzy zauważył to zaufanie i je opisał. W Hiszpanii zawrzało.

Robert Lewandowski zdenerował gwiazdora Barcelony. Hiszpański dziennikarz to zauważył!

Wedłu słów Juanma Castano, cytowanego przez serwis cope.es, na ostatnią bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Valencią zdenerował się Ferran Torres. Hiszpan także chciał wykorzystywać rzut wolny, wykorzystany przez Polaka i był bardzo niezadowolony, gdy Polak trafił do siatki.

- - To niesamowite. Lewandowski wykonuje rzut wolny, Ferran też chce go wykonać. Lewandowski strzela, a Ferran zamiast się cieszyć, wychodzi wściekły. Kocham tych piłkarzy - stwierdził Castano.

Swoje słowa w sprawie tej nietypowej sytuacji zamieściła także dziennikarka Helena Condis, która zwróciła uwagę na to, że gwiazdor Barcelony był tak bardzo zły, że stwierdził, że nie będzie świętował zwycięstwa z kibicami.

- Ferran wyszedł bardzo zły. Nie został, aby podziękować kibicom - pisze dziennikarka cytowana przez portal "WP. SportoweFakty".