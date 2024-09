i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Tak go ocenili!

Hiszpanie podsumowali Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa po porażce z Osasuną, jest krytyka!

Robert Lewandowski nie błysnął w meczu przeciwko Osasunie, a jego Barcelona przegrała 2:4. Hiszpańskie media postanowiły ocenić występ Polaka, zwracając uwagę na to, że nie dość, że był niewidoczny, to Hansi Flick popełnił błąd, usuwając go z gry już w 70. minucie meczu.