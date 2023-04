Hiszpanie pozbędą się Lewandowskiego? Znany dziennikarz zabrał głos, nie wygląda to najlepiej

To ważne przesłanie do kibiców w sprawie Roberta Lewandowskiego. Ekspert przypomina: „Ma prawo być zmęczony”

Robert Lewandowski nie przeżywa dobrego okresu w Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich meczach nie powala formą, a hiszpańskie media coraz bardziej krytykują jego grę dla Blaugrany i to do tego stopnia, że już teraz mówi się o odejściu zawodnika. Takiego zdania jest hiszpański dziennikarz "AS" Juan Jimenez, który zasugerował ostatnio, że drużyna poważnie myśli nad sprzedażą Polaka. Do dyskusji włączył się także znany ekspert hiszpańskiej piłki, Tomasz Ćwiąkała, który powiedział jasno, że pozycja kapitana "Biało-Czerwonych" w Barcy może nie być najlepsza.

Co dalej z Robertem Lewandowskim? Ćwiąkała komentuje plotki wokół Polaka

Zdaniem Ćwiąkały, odejście Lewandowskiego jest możliwe, ale nie nastąpi ono w najbliższym czasie, chociaż taki scenariusz wcale nie jest też wykluczony.

- Gdyby się okazało, że ten okres potrwa nie pół roku, a np. rok, no to się zacznie ciśnienie. Najpierw jakieś delikatne przecieki, to jest oczywiście na razie futbol fiction, ale tak to wygląda w kontekście Barcelony - powiedział Ćwiąkała na swoim kanale na YouTube.

Jak zaznaczył dziennikarz, teraz forma Lewandowskiego może mieć kluczowe znaczenie dla Barcelony, która zmaga się z problemami finansowymi.

- - Dlatego piłkarzom Barcelony, którzy mają wielkie nazwiska i zarabiają bardzo dużo, a klub ma trudne czasy finansowo, szczególnie im powinno zależeć na szybkim powrocie do formy - dodał dziennikarz Canal + Sport.