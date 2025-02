Lewandowscy błyszczeli na stoku narciarskim! Czujni fani od razu dostrzegli jeden szczegół, spójrzcie tylko na nogi „Lewego”

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Lewandowscy ochoczo chwalili się zdjęciami, na których we wspaniałych okolicznościach przyrody łapią zimowe promienie słońca. Ich córeczki (Klara i Laura) coraz lepiej radzą sobie z jazdą na nartach, ale co bardziej spostrzegawczy fani mogli dostrzec, że Lewandowski nie miał przypiętych do butów nart.

Rodzina Lewandowskich zadała szyku na stoku narciarskim

To nic dziwnego, piłkarze z rzadka mają możliwość jazdy na nartach. Szczególnie ci z najwyższej półki. Normą jest w ostatnim czasie wpisywanie do kontraktów zakazu jazdy na nartach. To bardzo kontuzjogenny sport, dlatego kluby wolą się zabezpieczać.

Z samego rana gruchnęła przełomowa informacja o Robercie Lewandowskim! Barcelona nie chciała czekać, zareagowali zdecydowanie

Lewandowski może być w świetnym humorze, bo przecież w tym tygodniu gruchnęła informacja, że FC Barcelona nie będzie czekać na uruchomienie klauzuli w kontrakcie (rozegranie 55% meczów po co najmniej 45 minut), tylko od razu przedłuży umowę z Polakiem na kolejny sezon. Przedłużenie umowy z pewnością doda pewności siebie Lewandowskiemu w walce o odzyskanie tytułu króla strzelców ligi hiszpańskiej. W tym sezonie LaLiga Polak ma już na koncie 19 trafień, ale tylko o trzy wyprzedza Kyliana Mbappe. Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku. W tym czasie rozegrał 128 występów, w których zdobył 90 goli. Raz był mistrzem Hiszpanii i królem strzelców, dwukrotnie wywalczył z Barceloną Superpuchar Hiszpanii.

Lewandowski kontra Mbappe. Bitwa o tytuł króla strzelców

W tym sezonie Barcelona wciąż ma ogromne szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Do wicelidera, Realu Madryt, traci zaledwie punkt, a do lidera, Atletico Madryt – dwa. W najbliższej kolejce LaLiga FC Barcelona będzie grała z Rayo Vallecano (poniedziałek, godzina 21:00).

