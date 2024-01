Lewandowski nie będzie sam w LaLiga. Hit Netflixa motywem ogłoszenia transferu

Granada Club de Fútbol osiągnął porozumienie z FC Red Bull Salzburg w sprawie wypożyczenia polskiego obrońcy Kamila Piątkowskiego. Transfer obrońcy z Jasła został ogłoszony przez andaluzyjski zespół w materiale wideo z klimatycznym nawiązaniem do popularnego obecnie serialu Berlin.

Piątkowski był ostatnio kluczowym zawodnikiem Red Bull Salzburg, po tym jak na dobre poradził sobie z kontuzją łydki. Jego wypożyczenie do hiszpańskiej ekstraklasy może trochę dziwić. To jego druga z rzędu wiosna "na wypożyczeniu". Wiosną ubiegłego roku został wypożyczony do KAA Ghent. W belgijskiej drużynie rozegrał 21 meczów i zbierał dobre recenzje. Przed nim jednak dużo większe wyzwanie, Polak dołączył do drugiej najgorszej drużyny La Liga. Granada po 19 meczach ma na koncie zaledwie 11 punktów i od bezpiecznej pozycji dzieli ją pięć "oczek". Co więcej, drużyna Alexandre'a Mediny ma najgorszą obronę w lidze, tracąc do tej pory 40 bramek.

Przed wyjazdem za granicę Piątkowski zyskał uznanie grą w Zagłębiu Lubin i przede wszystkim Rakowie Częstochowa. W marcu 2021 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, w której zagrał dotychczas trzykrotnie.