Niepokojące słowa na temat Roberta Lewandowskiego. Końcówka sezonu będzie kluczowa? Xavi musiał kombinować

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy, ale do tego wyniku jeszcze mu trochę brakuję. „Jestem pewny, że to zrobi. Życzę mu tego” [ROZMOWA SE]

Robert Lewandowski w sezonie 2023/2024 przeżywał wzloty i upadki. Niestety dla kapitana reprezentacji Polski, jak i całej Barcelony nie był to najlepszy rok w historii klubu. "Blaugrana" odpadła w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału, choć po pierwszym meczu "Duma Katalonii" miała ogromne nadzieje, ponieważ okazali się lepsi od PSG 3:2. W rewanżu ekipa z Kylianem Mbappe na czele nie dała Barcelonie najmniejszych szans i to paryski zespół po triumfie 4:1 zameldował się w półfinale Champions League.

Zbliża się bardzo gorący czas, ponieważ po zakończonych sezonach pojawią się tradycyjne plotki transferowe, gdzie okaże się czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, jak sam zapowiedział w wywiadzie dla "Sport Bild". - Opuszczenie Barcelony tego lata zdecydowanie nie jest dla mnie możliwe, to nie jest temat do dyskusji. Fizycznie czuję się dobrze i od dziś tak będzie przez co najmniej dwa lata kiedy fizycznie nie będę już na wyższym poziomie, pomyślę o tym - przekazał kapitan reprezentacji Polski.

Niepewna odpowiedź Xaviego? Przyszłość Roberta Lewandowskiego zostanie wyjaśniona po sezonie

W ostatnim starciu z Valencią Lewandowski zachował się, jak prawdziwy lider. Kapitan reprezentacji Polski odwrócił losy spotkania, ponadto zanotował hat tricka. Przed meczem z Gironą na temat 35-latka wypowiedział się Xavi. - Bardzo cenimy Lewandowskiego, decyzję podejmiemy na koniec sezonu - jasno przekazał szkoleniowiec Barcelony.

Hiszpan odniósł się także do walki o koronę króla strzelców, w której ogromne szanse ma Lewandowski. - To nie jest główny cel. Korona króla strzelców nie jest dla nas głównym celem, chcemy być na drugim miejscu na koniec sezonu w tabeli. Jeśli oprócz tego Lewandowski zostanie królem strzelców, to z radością to przyjmiemy - zaznaczył trener.