Pierwszy gol Lewandowskiego w El Clasico! Tak Polak strzelił w Superpucharze Hiszpanii [WIDEO]

Spotkania Barcelony z Realem Madryt to mecze, które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na całym świecie i wielu fanów miało nadzieję, że to właśnie "Blaugrana" i "Królewscy" spotkają się w Superpucharze Hiszpanii. To była kolejna okazja dla Roberta Lewandowskiego, aby udowodnić swoim krytykom, że wciąż może grać na najwyższym poziomie i walczyć o trofea, co kapitan reprezentacji Polski udowadniał na murawie od początku starcia, będąc jedną z najważniejszych postaci na murawie. Dzięki temu Lewandowski strzelił swoją pierwszą bramkę w El Clasico.

Robert Lewandowski z pierwszą bramką w El Clasico! Pokonał bramkarza Realu podczas Superpucharu Hiszpanii

Najpierw Robert Lewandowski zanotował asystę przy golu Gaviego, kiedy w 33. minucie Barcelona wyszła na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą Polak sam wpisał się na listę strzelców. Tym razem przy jego bramce w rewanżu asystował Gavi. Hiszpan otrzymał świetne podanie od De Jonga na kilkadziesiąt metrów, po czym pognał lewym skrzydłem. Wreszcie postanowił dograć do Roberta Lewandowskiego, który był niepilnowany i wykorzystał swoją okazję pakując piłkę do siatki z zaledwie kilku metrów. Thibaut Courtois nie miał tutaj żadnych szans, a Polak podwyższył stan gry na 2:0.

