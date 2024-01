Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Pyta o niego wielki gigant! Możemy być świadkami hitu!

Robert Lewandowski brutalnie rozjechany. Bezwzględne opinie po tym, co pokazał. Jest źle

Będziemy świadkami bardzo ciekawych przenosin Roberta Lewandowskiego? Okazuje się, że o napastnika Barcelony, który nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie, może pytać jeden z europejskich gigantów, który może być bardzo zainteresowany tym, aby pozyskać w trakcie zimowego okienka transferowego nowego napastnika. Media nie mają wątpliwości, kapitan reprezentacji Polski znalazł się na celowniku!

Robert Lewandowski bohaterem transferu? Media mówią o hicie!

Okazuje się, że klubem, który ma interesować się Polakiem jest słynna Chelsea FC. Drużyna "The Blues" szuka dobrej jakości napastnika i najpierw chciała pozyskać gwiazdę Girony FC - Artema Dovbyka.

Klub Girony nie chce jednak pozbywać sie swojego strzelca, stąd wzrok działaczy ze Stamford Bridge ma padać na Barcelonę i Lewandowskiego właśnie. Polak mógłby być dość tanim nabytkiem, a sam mógłby być chętny aby zmienić środowisko patrząc na to, że doczekał się rywala do składu w postaci Viktora Roque. Dla samego Lewandowskiego gra w Premier League byłaby także ciekawszą rzeczą, niż gra w Stanach Zjednoczonych, bądź w Arabii Saudyjskiej, a są to kierunki, z którymi Lewandowski jest łączony ostatnimi czasy,.