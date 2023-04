Robert Lewandowski postawił się Barcelonie?! Klub Polaka znalazł się pod ścianą, sensacyjne wieści

Hiszpanie pozbędą się Lewandowskiego? Znany dziennikarz zabrał głos, nie wygląda to najlepiej

Kłopoty finansowe Barcelony nie są tajemnicą. Klub ze stolicy Katalonii od dłuższego czasu musi popisywać się kreatywną księgowością, by w dalszym ciągu pozostawać konkurencyjną drużyną na boisku bez powiększania długu. Wielokrotnie z Camp Nou dochodziły wieści o postawie piłkarzy, którzy zgadzali się na obniżkę pensji, aby pomóc działaczom. Ci mieli w ostatnim czasie poprosić o to nowych zawodników sprowadzonych do Barcelony latem zeszłego roku. W tym gronie jest m.in. Robert Lewandowski, jednak odpowiedź piłkarzy była stanowcza i nie po myśli klubu. Przynajmniej tak twierdzi Toni Juanmarti z "Relevo".

Robert Lewandowski postawił się Barcelonie?! Klub Polaka znalazł się pod ścianą

Dziennikarz przekazał, że Barcelona zaproponowała obniżkę pensji m.in. ze względu na modernizację Camp Nou i tymczasowe przenosiny na mniejszy stadion, co oznacza mniejsze wpływy z dni meczowych. Niektórzy piłkarze mieli mieć tylko odroczone wypłaty części pieniędzy, które trafiłyby do nich w momencie poprawy sytuacji. Ta propozycja spotkała się jednak ze sprzeciwem zawodników sprowadzonych latem. Wówczas do "Dumy Katalonii" trafili Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie, Andreas Christensen, Marcos Alonso i Pablo Torre.

Juanmarti nie podał konkretnych nazwisk, ale grono jest dość wąskie. Ze środowiska tych piłkarzy dotarły głosy, że nie widzą oni sensu w obniżce pensji. Ich zdaniem klub podpisał kontrakty w momencie, w którym był świadomy sytuacji finansowej i przystał na konkretne warunki. Gdyby okazało się, że jednym z "buntowników" jest Lewandowski, jego krytyka w Barcelonie mogłaby wejść na kolejny poziom. W ostatnim czasie 34-letni napastnik nie ma lekko w związku ze słabszą formą.

Desde el entorno de varios de los jugadores fichados por el Barça el pasado verano aseguran que no ven sentido en rebajarse ahora el sueldo.Entienden que ya firmaron unas condiciones siendo conscientes de las dificultades económicas del club.— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 14, 2023

