i Autor: EASTNEWS

Wielka kasa!

Tak Robert Lewandowski wsparł WOŚP. Dopiero teraz wiadomo, ile pieniędzy wpłynęło na konto. Ogromna suma

Finał WOŚP przeszedł już do historii, ale wciąż nie milkną echa wspaniałego, charytatywnego wydarzenia. Robert Lewandowski także wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki jego prostemu gestowi, na konto fundacji wpłynęły ogromne pieniądze. Nie musiał robić zbyt wiele, by doszło do wpłaty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.