Ten czynnik ma największy wpływ na Roberta Lewandowskiego! Reprezentant Polski szczerze o wsparciu rodziny

Tak wyglądają święta u Lewandowskich. Najpierw pyszne jedzenie, a potem... Na to pozwolić może sobie niewielu

Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej docenianych piłkarzy na świecie. Kapitan reprezentacji Polski był najskuteczniejszym piłkarzem Bayernu Monachium, po transferze do Barcelony to się nie zmieniło. Aktualnie 34-latek jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga z dorobkiem 17 trafień oraz 6 asyst. Niestety dla Lewandowskiego Barcelona została wyeliminowana ze wszystkich rozgrywek europejskich, a w ostatnim czasie po dotkliwej porażce z Realem Madryt (4:0), pożegnali się z udziałem w Pucharze Króla. Mimo to, podopieczni Xaviego pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski. "Duma Katalonii" w tym momencie ma aż 12 punktów przewagi nad "Królewskimi".

Lewandowski z jasnym przekazem! Reprezentant Polski szczerze o rodzinie

W podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", Lewandowski odniósł się do tematu o rodzinie. - Ania wie jak do mnie dotrzeć i ze mną porozmawiać. Ma kompetencje i wiedzę. Wiem, że wiedzą mnie przekona i wytłumaczy, czy dobrze myślę i czy coś powinienem inaczej rozwiązać. Większość decyzji podejmujemy wspólnie. Ania patrzy nie przez pryzmat piłkarski, tylko życiowy. (...) Trzeba było mnie poprowadzić i mi pomóc. I ona to zrobiła - powiedział 34-latek.

- Musiałbym się nad tym wtedy zastanowić. Wiem, że to jest możliwe. Na moją korzyść może działać to, że nie wiedzą jak to jest, gdy tata jest cały czas w domu. Zdaję sobie jednak z tego sprawę i musiałbym pomyśleć nad tym, jak porozmawiać z córkami i znaleźć jakiś kompromis - wspomniał Lewandowski.

Napastnik nie krył emocji przy wspomnieniach o ojcu. - Kiedy pojawia się temat mojego ojca, to często muszę powstrzymywać łzy. Podobnie mówiąc o rodzinie - podsumował Lewy.