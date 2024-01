To zestawienie mówi wszystko. Robert Lewandowski nie tego oczekiwał, będziecie zaskoczeni

Żal duszę ściska po tym, co wyciągnęli o Robercie Lewandowskim! Nagranie rozeszło się po świecie. Słowa przepełnione goryczą

Robert Lewandowski z nietypową wizytą. Było ogromne poruszenie i wzruszenie. Teraz as Barcelony błyśnie w lidze hiszpańskiej?

To jakaś pomyłka? Nie, to miejsce Polaka

Podsumujmy zatem dokonania Roberta Lewandowskiego w ubiegłym roku. Jego bilans to 28 goli we wszystkich rozgrywkach. W lidze hiszpańskiej zdobył w sumie 18 goli, co indywidualnie przełożyło się na triumf w wyścigu o snajperską koronę, a drużyno zapewniło Barcelonie tytuł na który czekano w Katalonii cztery lata. Kolejne cztery gole "Lewy" dołożył w reprezentacji Polski: trafiał z Mołdawią, dwa razy z Wyspami Owczymi w el. EURO 2024 ora z Łotwą w towarzyskim spotkaniu. Pozostałe sześć trafień zaliczył w meczach pucharowych Barcelony. W efekcie w podsumowaniu dorobku z ostatnich miesięcy został sklasyfikowany na odległym, bo dopiero 55. miejscu! Takie zestawienie sporządziła Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu.

Robert Lewandowski z nietypową wizytą. Było ogromne poruszenie i wzruszenie. Teraz as Barcelony błyśnie w lidze hiszpańskiej?

Król Ronaldo zdystansował konkurencję

Kto był zatem najskuteczniejszym piłkarzem w 2023 roku? Najlepszy był Cristiano Ronaldo z dorobkiem 54 goli. Drugie miejsce zajęli wspólnie: Francuz Kylian Mbappe i Anglik Harry Kane. Uzyskali po 52 gole. Poza podium był Norweg Erling Haaland: 50 bramek.

Robert Lewandowski znów nie dał szans konkurencji. Kapitan reprezentacji Polski nie ma sobie równych

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski już zimą 2024 roku odejdzie z Barcelony? Tak Nie