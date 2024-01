Tyle pieniędzy włożył Lewandowski w biznesy żony. Anna już tego nie ukrywa, wyjawiła całą prawdę

Anna Lewandowska postanowiła powiedzieć o dość intymnej sprawie ze swojego małżeństwa. Trenerka i ukochana Roberta Lewandowskiego poruszyła z Radiem Chillizet temat tego, ile właściwie jej małżonek wyłożył na jej działalność biznesową. Prawda może zadziwiać!

Anna Lewandowska szczerze o pieniądzach na swoją działalność biznesową. Ile włożył Robert?

Jak mówi Anna Lewandowska, informacja o tym, że Robert Lewandowski współfinansuje jej biznesowe działalności jest błędna. Jak sama mówi, koszta związane z ich prowadzeniem są jej kwestią.

- Wielu osobom wydaje się, że mam swoje biznesy, ponieważ mój mąż w nie zainwestował, a mój mąż nie zainwestował ani złotówki w żaden mój biznes - podkreśliła Anna Lewandowska.

Jak sama mówi, wszelaka działalność biznesowa w jej wypadku zaczęła się bardzo skromnie.

- To wszystko zaczęło się od niewinnego bloga, gdzie publikowałam rady dietetyczne. Poszłam na studia i zrobiłam różne szkolenia, których było ponad pięćdziesiąt. (...). Byłam pierwszą z Polek, która zdobyła pewne certyfikaty z fitnessu, więc cały czas się rozwijałam (...) Weszłam w to koło i już widziałam, że to koło się kręci i chciałam jeszcze więcej, bo dało mi to niesamowitą satysfakcję. To było coś, co miało się wydarzyć, bo przecież już wtedy mówiłam o zdrowym żywieniu, lunch boxach, kosmetykach, śnie, suplementacji. Zresztą w naszym domu suplementacja jest najważniejsza. Mój mąż jest suplementowany przeze mnie - mówi Anna Lewandowska.