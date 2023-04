i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

ręce opadają

Ujawnili wstrząsające informacje o stanie zdrowia Lewandowskiego! Wszystko perfidnie ukartowane. Aż trudno uwierzyć, co wyprawia Barcelona

Waldemar Kowalski 11:28

Kibice Barcelony od jakiegoś czasu głośno mówią o tym, że Robert Lewandowski nie jest sobą i nie widać go wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. To oczywiście wywołało już nie raz dyskusje o klasie kapitana reprezentacji Polski, jednak po meczu Barcelona - Girona (0:0), światło dzienne ujrzały nieznane dotąd fakty. Okazuje się, że ekipa ze stolicy Katalonii ma nie zachowywać się w pełni fair do Lewandowskiego.