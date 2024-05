Wiadomo, co z przyszłością Lewandowskiego w Barcelonie! Podają komunikat, wszystko stało się jasne!

Świat zachwyca się Lewandowskim, a trener rywali grzmi. Burza po tym, co zrobił Polak. Padły mocne słowa

Klaruje się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Mimo że do niedawna wydawało się, że dni Polaka w stolicy Katalonii mogą być policzone, to ostatnimi czasy napastnik przypomniał o swoich wielkich umiejętnościach. Teraz informacje w jego sprawie podaje "Sport", który pisze wprost o tym, jakie decyzje w sprawie byłego gracza Bayernu zapadły w klubowych gabinetach. Zero wątpliwości!

Robert Lewandowski na dłużej w Barcelonie? Media ujawniają!

Ostatnimi czasy mówiło się dużo o tym, że Lewandowski może opuścić Barcelonę. Polakiem interesowały się kluby z Arabii Saudyjskiej i amerykańskiej MLS, jednak on sam wyrażał chęć pozostania w klubie, o czym mówił nawet ostatnio w rozmowie z "Bildem".

- Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę. Ani o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. W tej chwili nie ma to sensu - mówił napastnik w rozmowie z mediami.

Teraz "Sport" donosi, że klub miał podjąć decyzję w sprawie Polaka i zatrzyma go na kolejny sezon w swoim składzie, zważając na dobre występy Polaka i fakt, że jest wielką podporą klubu.

- Napastnik nie ma zamiaru opuszczać Barcelony, mimo że zdaje sobie sprawę, że klub uważa, że jego kontrakt będzie dużo kosztował. Liczby i jego zaangażowanie go jednak bronią - piszą hiszpańscy dziennikarze.