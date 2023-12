Wyjawili plan Lewandowskiego na kolejne lata! Wszystko staje się jasne, tam Polak chce grać za rok!

Trener Lewandowskiego nie wytrzymał po meczu! Wyszło na jaw, co działo się w szatni, piłkarze zjechani od góry do dołu

Co dalej z przyszłością Roberta Lewandowskiego? Forma napastnika reprezentacji Polski jest wyjątkowo słaba i w Hiszpanii coraz częściej spekuluje się, że gracz odejdzie do Arabii Saudyjskiej, bądź Stanów Zjednoczonych. Co na to sądzi jednak sam Lewy? Jak podaje Piotr Koźmiński z "WP. SportoweFakty", zawodnik ma mieć konkretny plan. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Robert Lewandowski ma plan na przyszłość. To tam chce grać w przyszłości

Jak podaje Koźmiński, zawodnik Barcelony chciałby bardzo pozostać u obecnego pracodawcy i nie myśli o tym, aby próbować swoich szans w innych miejscach.

- Jak wiadomo, Polak jest w Hiszpanii pod dużą presją, a niektórzy katalońscy dziennikarze wysyłają go już do Arabii Saudyjskiej. Co na to "Lewy"? Przede wszystkim, z tego co słyszymy, Polak jest bardzo spokojny (...) Sam podkreśla, że fizycznie czuje się bardzo dobrze, a to przecież podstawa. Według Roberta jedyne, czego brakuje, to skuteczności. A jeden-dwa gole powinny sprawić, że forma strzelecka powróci - pisze Koźmiński.

Sam Lewandowski, według informacji Koźmińskiego, myśli o tym, aby pozostać w Barcelonie na sezon 2024/2025.

- Co do przyszłości, to podejście Lewandowskiego się nie zmieniło. Polak nie myślał i wciąż nie myśli o mega ofertach z Arabii Saudyjskiej. Bardzo dobrze czuje się w Barcelonie i zamierza w niej dograć nie tylko ten sezon, ale i następny - twierdzi Koźmiński.