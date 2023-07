Adam Buksa ma nowy klub. W nim ma odzyskać formę i skuteczność

Mirosław Stasiak zabrał głos w sprawie afery PZPN! Wyznał prawdę, to dlatego poleciał do Mołdawii

Buksa trafił do Lens w lipcu 2022 roku po bardzo dobrych występach w lidze MLS w barwach New England Revolution. Niestety we Francji nie wiodło mu się najlepiej, w dużej mierze z powodu kontuzji. Wystąpił tylko w ośmiu meczach w Ligue 1, spędzając na boisku 93 minuty. Były piłkarz RC Lens Joachim Marx, oglądający występy drużyny z trybun w rozmowie z Super Expressem twierdził, że Buksa nie bardzo pasuje do stylu gry wicemistrzów Francji. Sugerował, że polski piłkarz może opuścić Lens i powrócić do MLS. Tak się nie stanie, przynajmniej w następnym sezonie. Francuzi nie postawili krzyżyka na polskim napastniku. Najbliższy sezon spędzi on na wypożyczeniu w Antalyasporze.

Po kontuzji i długim rozbracie z piłką, Polak będzie miał szansę odzyskać dawną dyspozycję w mocnej lidze jaką jest Super Lig. Antalyaspor to 13. zespół ubiegłego sezonu. Od niedawna jego piłkarzem jest inny Polak, Jakub Kałuziński, który przeszedł z Lechii Gdańsk. Co ciekawe, trenerem drużyny z Antalyi jest Nuri Sahin. To były piłkarz Borussii Dortmund, kolega polskiego tercetu z okresu świetności BVB. Może i to będzie pomocne we współpracy Sahina z Buksą i Kałuzińskim w tureckim klubie.

