Adam Buksa szuka klubu po EURO. Reprezentant Polski miał trafić do... Co się stało?

Lens chce odzyskać pieniądze

Buksa zadawał sobie sprawę z tego, że raczej nie zostanie w klubie, w którym tak dobrze mu szło. - Antalyaspor ma opcję wykupu, z której prawdopodobnie nie będzie w stanie skorzystać. Mimo że bardzo by tego chcieli. Jednak ta opcja jest na tyle wysoka, że będzie to bardzo ciężkie do udźwignięcia dla Turków. Myślę, że Lens chce odzyskać coś w granicach tego, co zainwestowało - mówił Buksa przed kilkoma miesiącami w Canal+ Sport.

Marzy o klubie z TOP 5

Jedną z opcji był transfer do Dinama Zagrzeb. Mistrz Chorwacji starał się wypożyczyć polskiego napastnika z RC Lens, który dysponuje jego kartą. Jednak jak podały chorwackie media transakcja nie zostanie zrealizowana. Do gry włączył się bowiem nowy klub, który przebił ofertę. Francuski zespół miał otrzymać propozycję na poziomie 4,5 mln euro za sprzedanie Buksy. Na razie nie ujawniono nazwy nowego pracodawcy naszego kadrowicza. - Chciałbym grać w klubie, który bije się o najwyższej cele w swojej lidze - tłumaczył wtedy Buksa w Canal+ Sport. - Idealnie byłaby tutaj liga z TOP 5, ale nie wykluczam też innych kierunków. Dla mnie zawsze priorytetem jest gra w dobrze poukładanym klubie, który preferuje ofensywną piłką - podkreślał napastnik reprezentacji Polski.

BUKSA LINKED WITH DINAMO?Adam Buksa's club future is still uncertain.Croatian portal 'Vecernji list' reports that Dinamo Zagreb is particularly interested in loaning out the 27-year-old Polish striker from RC Lens.However, Lens prefers to only sell Buksa, not loan.#HNL pic.twitter.com/fY24W9mGpn— PSN Futbol (@PSN_Futbol) July 9, 2024

