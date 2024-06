Adam Buksa zmieni klub?! Oferta na stole, to byłby sportowy awans

Za reprezentacyjnym napastnikiem udany sezon w barwach Antalyasporu. Trafił tam na wypożyczenie z RC Lens. Polak w 33 meczach ligowych strzelił 16 goli i od razu zwrócił uwagę możnych klubów w Turcji. Takim jest Trabzonspor, siedmiokrotny mistrz tego kraju. Według dziennikarza Yagiza Sabunuoglu, Trabzonspr miał założyć już ofertę francuskiemu klubowi na kupno Buksy.

Polak trafił do Lens w lipcu 2022 roku za 6 mln euro. Nie zdołał przebić się we Francji, również ze względu na problemy ze zdrowiem. Teraz miałby wrócić do RC Lens, z którym wiąże go kontrakt aż do czerwca 2027 roku, ale niewykluczone, że Francuzi skorzystają z okazji i sprzedadzą Polaka. Dla niego, może być to dobre rozwiązanie. Trabzonspor w zakończonym sezonie zajął 3 miejsce w Super Lig i przystąpi do eliminacji Ligi Europy. W przeszłości w barwach Trabzonsporu wstępowali m.in. Mirosław Szymkowiak i Adrian Mierzejewski.

