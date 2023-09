Adam Nawałka zwrócił się do Michała Probierza. To sądzi o jego wyborze, nie zamierza tego kryć!

To dlatego Marek Papszun nie został selekcjonerem! Sensacyjne doniesienia, Kulesza wziął pod uwagę ten szczegół

Adam Nawałka był jednym z trenerów, który przymierzany był do roli następcy Fernando Santosa w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Ostatecznie jednak, to Michał Probierz dostał posadę. Teraz Nawałka, w rozmowie z "WP. SportoweFakty" zdecydował się na komentarz względem decyzji federacji i ocenił Probierza, a także zwrócił się do niego. Nie zamierza tego ukrywać.

Adam Nawałka powiedział, co sądzi o Probierzu. Padły jasne słowa

Adam Nawałka w rozmowie z "WP. SportoweFakty" stwiedził, że jest zadowolony z decyzji federacji o zatrudnieniu Probierza i widzi w tym potencjał. Złożył mu gratulację i wyraził wiarę w jego umiejętności i kompetencji.

- Składam szczere gratulacje dla Michała Probierza. Wierzę, że jego kompetencje okażą się na tyle wystarczające, aby reprezentacja Polski wyszła z kryzysu. Nieustannie trzymam kciuki za drużynę. Istotne jest odbudowa atmosfery w szatni, tak, aby każdy przyjeżdżał na zgrupowanie z dumą i radością, że może reprezentować kraj. To według mnie jest teraz najważniejsze - powiedział Nawałka.

Jak przyznał Nawałka, na samym początku swojej przygody zmagał się z różnymi problemami, jednak ma nadzieję, że jak za jego czasów, tak za czasów Probierza, kibiców połączy piłka.

- Pamiętam, jak było za mojej kadencji - początki nie należały do najłatwiejszych, ale później wszystko się zmieniło i drużyna dała kibicom bardzo wiele radości. Łączyła, a nie dzieliła nas piłka. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Moje emocje w stosunku do reprezentacji zawsze były pozytywne. Trzymam kciuki za zespół - mówi Nawałka w rozmowie z "WP. SportoweFakty"